В Астрахани задержан бывший инкассатор, собиравшийся убить и ограбить своих коллег

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего сотрудника регионального управления инкассации Антона Бердникова. Его подозревают в целом ряде преступлений, среди которых приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой, приготовление к разбойному нападению в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью и покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Как удалось выяснить следователям, примерно в начале марта этого года Бердников, являясь бывшим сотрудником областного управления инкассации, разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлек для этого своего знакомого.

"Согласно разработанному плану, Бердников и его знакомый должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторского автомобиля, напасть на него, убить находящихся в автомобиле инкассаторов, после чего перегнать транспортное средство в заранее приготовленное место в степной зоне вблизи села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей. С целью придания видимости совершения данного преступления одним из находившихся в автомобиле инкассаторов Бердников планировал совместно с напарником спрятать тело одного из убитых в заранее подготовленную яму. Таким образом, согласно плану, подозреваемым в совершении указанного преступления должен был стать пропавший инкассатор", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

Однако приятель злоумышленника, поначалу пообещав оказать содействие, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. В дальнейшем под контролем сотрудников полиции он познакомил Бердникова с предполагаемым продавцом оружия, которым выступил оперативник. Во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тысяч рублей Антон Бердников был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Астраханской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.