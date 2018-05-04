В Югре Росгвардия нашла 472 нарушения безопасности в местах массового пребывания людей

Сотрудники Росгвардии в период празднования 73 годовщины Великой Победы проверили 1,5 тысячи югорских школ, детсадов, торговых центров и других мест массового пребывания людей. Они нашли сотни нарушений, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверяющие нашли 323 нарушения инженерной укрепленности и технической оснащенности объектов и 149 – в организации физической охраны торгово-развлекательных центров и учреждений спорта.

В Нефтеюганске, Югорске и Советском неправильно организованы видеонаблюдение и пропускной режим. В городах Сургуте, Нижневартовске и Урае у работника частной охранной организации нет удостоверения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Росгвардии.