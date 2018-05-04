Предприятия Тюменской области и Прикамья протестируют концепцию повышения производительности труда

На предприятиях Пермского края и Тюменской области будут тестировать программу повышения производительности труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Основная цель программы в 2018 г. – повышение производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах и на 150 предприятиях. По каждому региону рост должен составить 5%, должна вырасти и доля трудоустроенных работников с уровнем зарплаты – не ниже прошлогодней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минтруда.

"Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края. Предприятия – участники проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов – чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", - сказал министр труда России Максим Топилин.

По его словам, будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды.

"В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления. При успешности эксперимента будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения", - сказал Топилин.