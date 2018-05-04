Кабмин намерен до 2025 года на 90% заполнить российский авторынок отечественными машинами

Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности", - говорится в пояснении.

Уточняется, что основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих.

Помимо этого, российский автопром, как полагают в правительстве, до 2025 года должен вывести на рынок "продукты с принципиально новыми свойствами в области электродвижения и автономного вождения".

Реализация этой стратегии, отмечают в кабмине, позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и гарантирует появление в стране "новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)".

Напомним, в июне прошлого года стратегию развития экспорта автомобильной промышленности России представил Минпромторг. Согласно его расчетам, при базовом сценарии рост экспорта российских автомобилей и комплектующих к 2025 году должен увеличиться до 240 тыс. штук, или до $4,9 млрд, а при оптимистичном - до 400 тыс. штук, или до $7,8 млрд.