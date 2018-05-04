Правительство Югры включило в перечень для лицензирования двенадцать новых участков недр

На сегодняшнем заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было принято решение включить 12 участков недр Ханты-Мансийского автономного округа в перечень для лицензирования в 2018 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Суммарные запасы дополнительных участков составляют 4,7 млн тонн, ресурсы – 1,4 млн тонн. Всего в 2017 году в Министерство природных ресурсов и экологии России в качестве предложений было направлено 46 участков автономного округа. И сейчас мы дополнили эти предложения 12 участками. Они будут лицензироваться по двум направлениям: участки с открытыми месторождениями и участки только с ресурсами без открытых месторождений", – сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Стоит отметить, что на 2018 год запланировано для лицензирования 58 участков недр с общим объемом запасов – 70 млн тонн и объемом ресурсов – 43 млн тонн.

Своевременное вовлечение в разработку ресурсной базы, находящейся в нераспределенном фонде, позволит сохранить лидирующие позиции Югры по добыче нефти, что, в свою очередь, отразится на уровне социально-экономического развития региона.

При формировании программы лицензирования недр также была учтена информация о наличии в их пределах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

"В 2017 году в Югре недропользователями было направлено свыше 600 млн благотворительных средств для коренных народов", – подчеркнул Сергей Филатов.

Напомним, семь участков предусмотрено для проведения геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. К таким участкам относятся три участка в Кондинском районе: Вайский 1, Вайский 2, Вайский 4. Участок в Нефтеюганском районе - Салымский, в Ханты-Мансийском районе - Логовой и два участка в Нижневартовском районе - Кумский и Фобосский. Пять участков – для геологического изучения за счет средств недропользователей. Это участки Восточно-Лахсентурский в Кондинском районе, Сургутский 6 - в Нефтеюганском районе и три участка в Сургутском районе: Восточно-Унтыгейский, Южно-Асомкинский, Северо-Хорлорский.