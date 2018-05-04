Емельяненко и Гонзага встретились лицом к лицу перед боем в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге состоялась официальная церемония взвешивания к турниру RCC2: Russian Cagefighting Championship, в главном бою которого встретятся известный российский тяжеловес Александр Емельяненко и бразилец Габриэль Гонзага.

Боевой вес Емельяненко составил 116,2 кг. Гонзага показал на весах 119,5 кг.

В со-главном бою вечера в клетке сойдутся небитый уральский спортсмен Иван Штырков и еще один представитель Бразилии Джеронимо Дос Сантос. Этот поединок также пройдет в рамках тяжелого дивизиона. Иван показал вес 107,3 кг, его оппонент - 120,1 кг.

Напомним, турнир пройдет в субботу, 5 мая, в КРК "Уралец". Начало в 18 часов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Александр Емельяненко заключил контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions на четыре боя.