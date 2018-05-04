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Емельяненко и Гонзага встретились лицом к лицу перед боем в Екатеринбурге
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Александр Емельяненко, Габриэль Гонзага (2018) | Фото: instagram.com/rccboxing

Сегодня в Екатеринбурге состоялась официальная церемония взвешивания к турниру RCC2: Russian Cagefighting Championship, в главном бою которого встретятся известный российский тяжеловес Александр Емельяненко и бразилец Габриэль Гонзага.

Боевой вес Емельяненко составил 116,2 кг. Гонзага показал на весах 119,5 кг.

Александр Емельяненко, взвешивание(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

Габриэль Гонзага, взвешивание(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

Александр Емельяненко, Габриэль Гонзага(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

В со-главном бою вечера в клетке сойдутся небитый уральский спортсмен Иван Штырков и еще один представитель Бразилии Джеронимо Дос Сантос. Этот поединок также пройдет в рамках тяжелого дивизиона. Иван показал вес 107,3 кг, его оппонент - 120,1 кг.

Иван Штырков, взвешивание(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

Джеронимо Дос Сантос, взвешивание(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

Иван Штырков, Джеронимо Дос Сантос(2018)|Фото: instagram.com/rccboxing

Напомним, турнир пройдет в субботу, 5 мая, в КРК "Уралец". Начало в 18 часов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Александр Емельяненко заключил контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions на четыре боя.

Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

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13:45 Екб


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Емельяненко и Гонзага встретились лицом к лицу перед боем в Екатеринбурге
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