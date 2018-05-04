9 мая ветеранам войны и труженикам тыла в Екатеринбурге не придется предъявлять документы

9 мая, в День Победы, в Екатеринбурге кондукторы общественного транспорта будут визуально определять, кто является ветераном Великой Отечественной войны или тружеником тыла, чтобы не требовать с них деньги за проезд.

Об этом Накануне.RU заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

По словам чиновника, кондукторов ориентировали на то, чтобы определять, кто ветеран, а кто таковым не является, по внешнему виду.

"Мы же отличим человека, которому за 80 [лет], а, тем более, за 90, от людей, которым 50 или 60, правильно? То есть участника войны и труженика тыла сегодня по внешнему виду вполне реально отличить от, скажем так, других людей. Поэтому ориентируем на то, что не нужно спрашивать документов", - пояснил Матвеев, заметив, что такой подход будет действовать на всех маршрутах общественного транспорта Екатеринбурга 9 мая.

Кроме того, по его словам, визуально будут вычислять ветеранов, пришедших 9 мая на площадь 1905 года на парад Победы.

"Мы волонтеров ориентируем: если ветераны, не нужно спрашивать никакого документа, просто, как это говорится, пожалуйста, взяли под руку, проводили, проявили заботу, водичкой угостили, если дождик идет – дождевичок подали, и так далее", - сказал Матвеев.