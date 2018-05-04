Экс-министр культуры Прикамья Игорь Гладнев стал директором школы

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев стал директором школы №41 в столице региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Игорь Гладнев – наш директор, приступил к работе 3 мая", - сообщили Накануне.RU в приемной главы учреждения.

Напомним, Гладнев был министром культуры до января 2017 г. С его именем связан скандал с "Театром – Театром", когда сначала его худрук Борис Мильграм, а потом и сам министр потеряли свои должности. Восстановил статус-кво тогдашний губернатор Виктор Басаргин. После отставки Гладнев возглавил местное военно-историческое общество и вошел в гражданский комитет "В защиту культурного наследия".