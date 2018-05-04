Захарова: Обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала три главных обмана Великобритании в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые были выявлены и раскрыты.

"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче", - написала Захарова в своем Facebook.

"Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", - отметила представитель МИД.

"Вторым враньем" Захарова назвала якобы "наличие у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны". Она напомнила, что российская сторона опровергла это, в том числе перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, которая выгодна Лондону.

"Третьим враньем" Лондона, по словам официального представителя российского МИД, стало заявление, что "Новичок" якобы производился только в России. Как отметила Захарова, президент Чехии Милош Земан подтвердил, что вещество семейства "Новичок", в частности агент A-230, тестировали в чешском НИИ Минобороны в 2017 году.

"Так будет и со всем остальным враньем Лондона", - резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД заявляла, что "дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.