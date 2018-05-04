Чайка отчитался о доходах за 2017 год

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка по итогам 2017 года задекларировал доход в размере 11 млн 724 тыс. 660 рублей. Такие сведения содержатся в декларациях доходов и расходов сотрудников ГП, опубликованных на сайте ведомства.

Супруга Чайки в 2017 году заработала 8 млн 280 тыс. руб.

В пользовании генпрокурора РФ находится квартира площадью 203,6 кв. м. Его супруга имеет в долевой собственности половину этой квартиры, а также нежилое помещение площадью 175 кв.м.

В собственности Юрия Чайки имеется автомобиль ГАЗ-13.

Как сообщало Накануне.RU, глава Генпрокуратуры РФ в 2016 году заработал 9,3 млн руб.

Напомним, президент России Владимир Путин повысил с 1 января 2018 г. на 4% зарплаты председателю Следственного комитета РФ и генеральному прокурору России.