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Защитники березовой рощи в Екатеринбурге вышли на субботник
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субботник, березовая роща, Академический (2018) | Фото: ТОС &quot;Академический&quot;

Активисты Екатеринбурга, выступающие за сохранение березовой рощи в микрорайоне Академический, провели субботник и благоустроили территорию. Любители природы не побоялись плохих погодных условий, и 29 апреля приступили к уборке уничтожаемой березовой рощи.
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По словам общественников, с территории леса было убрано более 300 кг мусора.

Кроме того, активисты решили восполнить утрату рощи: на месте срубленных деревьев посадили кленовые саженцы. Также в роще теперь появились кормушки для белок и птиц.

субботник, березовая роща, Академический(2018)|Фото: ТОС "Академический"

субботник, березовая роща, Академический(2018)|Фото: ТОС "Академический"

"Сейчас, когда сошёл снег и высохла земля, кусочек леса в центре бетонных застроек манит своей первозданностью, по роще можно гулять. Жители окрестных домов с удовольствием используют эту возможность", - рассказали Накануне.RU активисты.

Отметим, что неравнодушные граждане собирают подписи жителей Академического против уничтожения рощи, а на Change.org создана петиция, адресованная первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову и генеральному директору АО "ДОМ.РФ" Александру Плутнику.

"Изменение плана застройки микрорайона создаст дополнительную напряжённость в детских садах и школах, а также усугубит транспортную составляющую", - сообщается в тексте петиции. На сегодняшний день петицию подписали 3 тыс. 379 человек.

Березовая роща, петиция, Академический, сбор подписей(2018)|Фото: ТОС "Академический"

Березовая роща, петиция, Академический, сбор подписей(2018)|Фото: ТОС "Академический"

Напомним, что на месте березовой рощи застройщик "Атомстройкомплекс" хочет возвести жилой комплекс. Общественники протестуют против вырубки деревьев. По их мнению, застройщик производит вырубку незаконно. Также активисты требуют отправить в отставку председателя правления АО "Дом.РФ" Александра Плутника.

Как сообщается на сайте ТОС "Академический", судьбу березовой рощи должны были решить торги, но аукцион не состоялся. Тогда землю якобы отдали компании "Атомстройкомплекс", которая взяла этот участок в аренду. Сейчас вырубка деревьев в роще идет полным ходом.

Другие новости по темам: березовая роща, вырубка деревьев, Академический, субботник, петиция
04.05.2018 11:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:15 Екб


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Ранее 29.03.2018 10:42 Мск
Жители Академического в Екатеринбурге будут митинговать против вырубки березовой рощи








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Защитники березовой рощи в Екатеринбурге вышли на субботник
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