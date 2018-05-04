Безработный наводнил 5-тысячными фальшивками Магнитогорск

Полицейские в Магнитогорске задержали 31-летнего безработного, ранее судимого за имущественные преступления, который сбывал в торговых центрах фальшивые купюры достоинством в 5 тыс. рублей. Задержанный помещен под стражу, у него изъяты 11 подделок, 120 тыс. настоящих рублей, автомобиль, ведется расследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного главка МВД.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкциями указанной части инкриминируемой ему статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый заключен под стражу в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - уточнили в ведомстве, пояснив, что сейчас расследуются все обстоятельства, выявляется круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.