Сторонники Навального в Челябинске и мэрия обвиняют друг друга в незаконных действиях. Полиция приготовилась

Сторонники Алексея Навального намерены провести несогласованную акцию протеста в столице Южного Урала. Акция в Челябинске, как и в ряде других городов страны, приурочена к предстоящей инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится в Москве 7 мая. Полиция Челябинска уже выступила со специальным разъяснением, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты ФБК в Челябинске планируют марш и митинг. Поданная ими заявка в мэрию Челябинска была ранее отклонена, в чем активисты увидели незаконные действия администрации города.

"Мы всегда заявляем наши митинги и шествия в центре города, но чиновники в администрации всегда находят повод нам отказать — обычно под предлогом того, что заявленная нами площадка уже кем-то занята. В качестве альтернативы нам чаще всего предлагают сквер Колющенко. Мы несколько раз шли навстречу администрации и соглашались на перенос… Безальтернативный отказ — незаконен. Как разъяснил Конституционный суд, орган публичной власти не может по своему усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или изменить его цели, место, время или форму, он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его проведения (определение КС N 484-О-П от 02 апреля 2009 года)", - объясняют свою позицию организаторы шествия и добавляют, что в таком случае считают мероприятие "согласованным".

Мэрия в свою очередь предпочла отмолчаться, заявив наряду с другими праздничными мероприятиями 5 мая открытие "Вахты памяти" у Вечного огня на Аллее Славы (улица Кирова, напротив Главпочтамта).

Главное управление МВД по Челябинской области выступило со специальным предупреждением накануне акции. В нем говорится об административной и уголовной ответственности за участие и проведение несогласованных публичных акций. "Гарнизон полиции Южного Урала готов к осуществлению превентивных мероприятий с целью недопущения несанкционированных акций, а также к охране общественного порядка в рамках проведения массовых мероприятий", - говорится в напоминании после разъяснения последствий для организаторов и участников. Кары, предусмотренные КоАП РФ за участие и организацию несанкционированных мероприятий варьируются от штрафов от 30 до 100 тыс. рублей (для гражданина или должностного лица соответственно), неоднократное нарушение данных норм влечет уголовную ответственность с лишением свободы до 5 лет.

Отметим, что последняя согласованная акция сторонников Навального прошла в Челябинске 26 ноября прошлого года с участием самого оппозиционера, протестное мероприятие было согласовано мэрией на площадке у ДК им. Колющенко. Как тогда отмечал один из организаторов челябинского мероприятия Алексей Табалов, сегодня отошедший от дел, акция была согласована после подачи в мэрию 79 уведомлений и получения ровно такого же количества отказов (!). На 80-й раз акцию все же разрешили провести, но не в центре города

Ранее на незаконность действий челябинских чиновников, раз за разом отказывающих в проведении митингов и шествий в центре города указывали активисты движения "Стоп-ГОК". "После подачи заявки на проведение в центре Челябинска мероприятия следует немотивированный (либо мотивированный занятостью площадки на указанную дату и время) отказ, после чего часто выясняется, что в этот день и в это время площадка пустовала", - отметили в движении. "Стоп-гоковцы" даже обратились в прокуратуру с требованием привлечь виновных к ответственности. Последний раз площадку на Алом поле противники Томинского ГОКа получили не самостоятельно, а при помощи "Межрегионального объединения коммунистов", которые подали заявку на проведение митинга 1 мая и получили "добро" от мэрии, после чего пригласили к участию и "стоп-гоковцев".