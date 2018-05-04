На Гавайях проснулся вулкан: объявлена эвакуация местных жителей

Вулкан Килауэа на Большом острове на Гавайях начал выбрасывать потоки лавы и пепел.

Местные власти эвакуируют около 1,5 тысяч человек из населенного пункта Леилани-Эстейтс, который оказался в зоне бедствия, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

По данным Hawaii News Now, эвакуация затронула около 10 тысяч жителей штата. Американский Красный Крест открыл два приюта для людей, которым пришлось покинуть свои дома, в Пахоа и Кеау.



Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж привлек Национальную гвардию Гавайев для "помощи в эвакуации и обеспечении безопасности".

На территории острова организовали укрытия.

Извержение началось на фоне нескольких землетрясений в регионе, случившихся в последние дни. Население острова начали предупреждать о возможном пробуждении вулкана за неделю, пишет "Лента.ру".

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.

В январе на Филиппинахэвакуировали около 60 тысяч человек из-за извержения вулкана Майон.