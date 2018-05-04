9 мая в Екатеринбурге ветеранам лучше не надеяться на горадминистрацию

Сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной организации празднования Дня Победы в областной столице, заместитель главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев назвал "неуместным" вопрос подвоза ветеранов 9 мая на парад силами горадминистрации.

"Я считаю, ставить вопрос, чтобы администрация города 1000 ветеранов предоставила персональный транспорт или легковую машину и довезла их на площадь 1905 года, - этот вопрос неуместно ставить в такой редакции, - сказал замглавы города. – Я не знаю, чего вы [журналисты] добиваетесь, задавая этот вопрос, и на какой ответ вы меня подталкиваете, чтобы записать и потом обязательно из меня сделать некий ореол… Еще раз повторяю: ставить вопрос о том, чтобы всем 1000 ветеранам администрация города должна предоставить машину, я не считаю уместным. Я считаю уместным, когда все-таки родственники этого ветерана проявят заботу. Сегодня столько возможностей у людей, что решить такой вопрос они способны и самостоятельно. Но если кому-то нужна помощь – мы готовы. Только передайте, пожалуйста, наш диалог дословно".

Таким образом, заявление, ранее сделанное пресс-секретарем администрации Екатеринбурга Анатолием Кармановым, о том, что с подвозом ветеранов в этом году накладок не будет, можно считать "аннулированным".

Напомним, в начале апреля Карманов заявил Накануне.RU следующее:

"В День Великой Победы все будет направлено на создание максимального комфорта ветеранов при просмотре парада. Администрация города Екатеринбурга осуществляет организацию централизованного трансфера и обеспечивает доставку организованной группы ветеранов на Парад Победы, а также на митинг на Широкореченский мемориал".

Сегодня Матвеев внес ряд корректив в ранее прозвучавшие слова своего подчиненного (цитата - дословно, как и просил заместитель главы администрации Екатеринбурга):

"Мы заказываем достаточно большое количество транспорта – как автобусов, так и легкового, потому что ветераны участвуют и в репетициях. Если вы 7 числа приедете на Широкореченский мемориальный комплекс в 11 часов, например, посмотрите, сколько там ветеранов и сколько автобусов. 5 автобусов [будет стоять] комфортабельных, современных для того, чтобы мы каждого ветерана забрали от места проживания, по адресам, и непосредственно к назначенному времени доставили на мемориал. То же самое происходит 9 мая. Мы устанавливаем 250 кресел у основания центральной трибуны, туда приезжают ветераны с Широкореченского мемориала, которые примут участие в торжественном ритуале "Память", а также ветераны, которые будут участвовать непосредственно в проезде по площади 1905 года и ветераны локальных воин. Наверное, можно сосчитать, сколько мы легковых машин заказываем для ветеранов, которых доставляем непосредственно из дома до районной администрации. В этих администрациях все эти делегации садятся в автобусы. 9 мая на Широкореченском мемориале вы увидите колонну из 30, может, 40 автобусов. Это все мы везем туда жителей Екатеринбурга, среди которых есть ветераны, участники Великой Отечественной войны".

Если же говорить о ветеранах, которых следует доставить от дома до площади 1905 года (поскольку далеко не все выразили желание посещать мемориал), то, по словам Матвеева, таким людям "очень важно проявить инициативу, высказать свое желание". И посоветовал обращаться в районные и городскую ветеранские организации.

"Это те органы, которые непосредственно координируют эту работу, - заявил Матвеев и далее провел довольно странную аналогию. – Вот у вас [журналистов], когда рабочие вопросы возникают, вы кому звоните, маме, папе или в Союз журналистов? В данном случае мне кажется, что ветеран может позвонить в министерство соцзащиты [Свердловской области], управление социальной защиты [района], куда он систематически обращается. И у нас есть контакты с этими управлениями.

Объяснив, наконец, кто на самом деле отвечает за вопрос подвоза 9 мая, замглавы города заметил: ветеранов осталось настолько мало, что городской совет ветеранов "всех знает и пасет", что "по каждому району это по 100 с небольшим человек".

"Если вы хотите какому-то ветерану сказать "позвоните Матвееву", пожалуйста, запишите мой телефон 371-52-20, - поделился служебной информацией чиновник. – Звоните Матвееву, чтобы он заказал такси для вас [ветерана] или машину, чтобы довезли до площади 1905 года".

Отметим, что началась пресс-конференция с участием Матвеева, а также начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяны Ярошевской и исполнительного директора Дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова вполне дружелюбно. Спикеры много рассуждали о том, что планируют провести празднование Дня Победы в Екатеринбурге на высоком уровне, что 9 Мая объединяет все поколения, что ветеранов становится все меньше уже даже не с каждым годом, а с каждым месяцем, что этим людям сегодня 95-97 лет и "надо дойти до каждого". Поскольку, как печально заметила Ярошевская, представители сегодняшнего среднего поколения станут свидетелями ухода из жизни последних ветеранов.