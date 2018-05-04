Древесину из Тюменской и Омской области отправят в Казахстан по Иртышу

Между Казахстаном и Россией началось транспортное сообщение по реке Иртыш. Как передаёт "Казинформ", из Павлодарской в Омскую и Тюменскую области идут строительные материалы (песок, щебень и техническая соль), а на обратном пути из России в Казахстан будут поставлены 20 тысяч кубометров промышленной древесины.

В перспективе по этому маршруту может быть налажена перевалка грузов между Казахстаном и Китаем. Заместитель руководителя Павлодарского речного порта Толеген Кульжанов рассказал, что с такой просьбой уже обращались бизнесмены из Поднебесной, однако пока на Иртыше существуют проблемы с необходимыми для судоходства глубинами.

Напомним, ещё в 2016 г. порядке эксперимента промышленное оборудование из порта Сабетта по рекам было доставлено до Тобольска и Павлодара.