Число страдающих от ожирения россиян выросло на 45% за пять лет

В Минздраве сообщили об увеличении числа страдающих ожирением россиян за пять лет на 45,4%.

Как сообщает RT со ссылкой на ведомство, в 2011 году среди 100 тыс. человек присутствовало 856,5 случаев заболевания, а в 2016 году этот показатель составил 1245,6 случая.

В ведомстве сообщили о разработке комплекса мер, которые должны изменить ситуацию. Среди них - рекомендации по рациональным нормам потребления пищи и паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", нацеленный на увеличение количества россиян, ведущих здоровый образ жизни. Так, показатели 2016 года говорят о том, что 34,2% россиян регулярно занимаются физкультурой и другими видами спортивной нагрузки.

В 2016 году специалисты выяснили, что ожирением страдает каждый пятый россиянин.