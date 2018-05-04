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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 2


Митинги 6 мая. Сохранится ли после них лево-патриотическая коалиция? Долгое время сохранялась интрига – выйдут ли на улицы Москвы леваки и либералы вместе. К майским праздникам выяснилось – не выйдут. Навальный акцию "Левого фронта" предпочел просто не замечать, а Удальцов заявил, что не собирается бегать "за кем-то по подъездам и караулить", тем более, что Навальный относится к своим сторонникам "как к мясу".
04.05.2018
политика ;
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Новости
04.05.2018 10:41 Мск (12:41 Екб)
экономика | Центральный ФО
Выручка соцсети "ВКонтакте" в I квартале 2018 года выросла на 60,3%
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вконтакте, логотип, в контакте (2011) | Фото: vkontakte.ru

Выручка социальной сети "ВКонтакте" в первом квартале текущего года выросла на 60,3%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Mail.Ru Group.

"В первом квартале "ВКонтакте", как и ранее, продемонстрировал отличные результаты – в частности, продолжился рост числа и вовлеченности пользователей. Выручка "ВКонтакте" увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4, 236 млрд руб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году компания продолжила фокусироваться на мобильной рекламе. "Мы видим у "ВКонтакте" значительный потенциал, который обеспечивается вовлеченностью аудитории, а также новыми возможностями для общения и развлечений. В первом квартале мы продолжили реализовывать новые функции в рамках платформы и совершенствовать ленту новостей; эти обновления увеличивают вовлеченность и привлекают дополнительное внимание к сообществам, позволяя находить новый контент и переводить деньги сообществам", - подчеркнули в Mail.Ru Group.

Также ключевым элементом соцсети остается VK Messenger. "В первом квартале был реализован ряд улучшений мессенджера, а также были добавлены новые возможности редактирования… Наша онлайн-викторина "Клевер" - автономное приложение, которое монетизируется за счет спонсорства, однако мы также используем его как инструмент для тестирования новых технологий "ВКонтакте", таких как видеотрансляции с общением, а также как инструмент продвижения будущих возможностей, таких как кошелек", - говорится в заявлении компании.

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04.05.2018 10:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:41 Екб


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Выручка соцсети "ВКонтакте" в I квартале 2018 года выросла на 60,3%
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