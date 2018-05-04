Выручка соцсети "ВКонтакте" в I квартале 2018 года выросла на 60,3%

Выручка социальной сети "ВКонтакте" в первом квартале текущего года выросла на 60,3%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Mail.Ru Group.

"В первом квартале "ВКонтакте", как и ранее, продемонстрировал отличные результаты – в частности, продолжился рост числа и вовлеченности пользователей. Выручка "ВКонтакте" увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4, 236 млрд руб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году компания продолжила фокусироваться на мобильной рекламе. "Мы видим у "ВКонтакте" значительный потенциал, который обеспечивается вовлеченностью аудитории, а также новыми возможностями для общения и развлечений. В первом квартале мы продолжили реализовывать новые функции в рамках платформы и совершенствовать ленту новостей; эти обновления увеличивают вовлеченность и привлекают дополнительное внимание к сообществам, позволяя находить новый контент и переводить деньги сообществам", - подчеркнули в Mail.Ru Group.

Также ключевым элементом соцсети остается VK Messenger. "В первом квартале был реализован ряд улучшений мессенджера, а также были добавлены новые возможности редактирования… Наша онлайн-викторина "Клевер" - автономное приложение, которое монетизируется за счет спонсорства, однако мы также используем его как инструмент для тестирования новых технологий "ВКонтакте", таких как видеотрансляции с общением, а также как инструмент продвижения будущих возможностей, таких как кошелек", - говорится в заявлении компании.