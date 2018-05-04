Челябинец, ударивший полицейского, получил срок в колонии

Житель Челябинска приговорен к 3 годами 1 месяцу в колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Во время следствия мужчина содержался в помещении 16-го отделения ОСПЭ ГБУЗ "Областной клинической психоневрологической больницы №1" для проведения комплексной стационарной психиатрической экспертизы, где ударил по лицу сотрудника полиции, причинив ему ссадину и кровоподтек.
Ранее мужчина было неоднократно судим.