Челябинец, ударивший полицейского, получил срок в колонии

Житель Челябинска приговорен к 3 годами 1 месяцу в колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти, сообщилив пресс-службе областной прокуратуры.

Во время следствия мужчина содержался в помещении 16-го отделения ОСПЭ ГБУЗ "Областной клинической психоневрологической больницы №1" для проведения комплексной стационарной психиатрической экспертизы, где ударил по лицу сотрудника полиции, причинив ему ссадину и кровоподтек.

Ранее мужчина было неоднократно судим.