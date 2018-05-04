Жителям Екатеринбурга, пострадавшим в результате коммунальной аварии, вернули воду и тепло

В Екатеринбурге устранили коммунальную аварию на улице Фрунзе, из-за которой в 22 домах было ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской теплосетевой компании, ограничения сняты, в работу введен обратный трубопровод.

"Горячее водоснабжение и теплоснабжение подается со сниженными параметрами - температура горячей воды - 40-45 градусов", - пояснили в компании.

Напомним, авария произошла сегодня ночью, 4 мая: был повреждён трубопровод.