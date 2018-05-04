"Урал" и "Амкар" обратились к болельщикам накануне "уральского дерби"

Футбольные клубы "Урал" и "Амкар" выступили с совместным заявлением перед сверхпринципиальным матчем, который состоится уже в это воскресенье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, на "уральском дерби" ожидается более 20 тысяч зрителей, к игре будет приковано большое внимание, в том числе со стороны зарубежных СМИ и организаций.

"Учитывая принципиальность противостояния команд и историю взаимоотношения фанатов "Урала" и "Амкара", мы обращаемся ко всем, кто собирается посетить "уральское дерби", с просьбой проявить понимание и сознательность, уважительно относиться друг к другу и избегать при посещении стадиона любых действий, наносящих материальный и репутационный ущерб стадиону, городу, командам и всей стране. Давайте сделаем все, чтобы заключительный тестовый матч на "Екатеринбург Арене" стал отличной рекламой предстоящего чемпионата мира в России, а также всего российского футбола!", - говорится в совместном заявлении клубов.

Напомним, встреча "Урал" - "Амкар" состоится 6 мая на построенном к ЧМ-2018 стадионе. Это будет последний из тестовых матчей на "Екатеринбург Арене". За два тура до окончания чемпионата России команды в таблице разделяет шесть очков.