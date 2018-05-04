СКР возбудил два новых дела против украинских силовиков по фактам обстрелов в Докучаевске

СКР возбудил два новых уголовных дела в отношении украинских военнослужащих по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Отмечается, что украинские силовики, в нарушение Минских договоренностей, продолжили обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов юго-востока Украины.

Уголовные дела расследуются по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По данным следствия, неустановленные военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, 26 и 28 апреля 2018 года произвели прицельные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске.

"В результате прямого попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нем пожилых людей, супружеская пара. Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения, одна женщина получила ранение", - говорится в сообщении.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - добавили в СКР.

В рамках расследования устанавливаются должностные лица из числа украинских силовиков, причастных к ним.