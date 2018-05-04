Во Вьетнаме россиянка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина

Суд вьетнамского города Хошимин приговор россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Отмечается, что женщине грозила смертная казнь.

Дапирку арестовали в августе 2014 года: в двойном дне ее чемодана таможенники обнаружили 2,78 килограммов кокаина. Согласно вьетнамским законам, попытка контрабанды тяжелых наркотиков в количестве более ста граммов карается смертной казнью.

Сама Дапирка утверждала, что о наркотиках ничего не знала, а чемодан, в котором нашли кокаин, ей подарил друг-нигериец.

О том, что девушку, которой на момент задержания было 28 лет, отправили во вьетнамскую тюрьму, ее семья узнала только спустя две недели. Родственники россиянки тогда рассказали, что последний год перед задержанием она жила в Таиланде, где работала экскурсоводом.