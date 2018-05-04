Несколько городов Свердловской области завалило снегом

Сегодня, 4 мая, в нескольких городах Свердловской области снова выпал снег. Свердловчане активно делятся снимками заснеженных видов в соцсетях: одни удивляются суровой уральской погоде, другие – считают, что это уже традиция.

Сильные снегопады прошли ночью 4 мая, в некоторых населенных пунктах снег лежит толстым слоем.

В основном фотографии заснеженных пейзажей публикуют жители Нижнего Тагила, Красноуральска, Верхней Салды и Ирбита.

Свердловчане комментируют свои снимки словами "С Новым годом", "с первым снегом", "в том году май ничем не отличался", "это уже традиция, пора привыкнуть".

По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 5 мая осадки в Свердловской области закончатся. На выходные синоптики обещают потепление до +16 градусов днем, а ночью температура воздуха на Среднем Урале может понизиться до -7 градусов.

Отметим, что накануне сотрудники МЧС предупредили свердловчан об ухудшении погоды, они попросили соблюдать меры безопасности, и быть бдительными на дорогах.

Напомним, что недавно, 24 апреля, выпали осадки и в Екатеринбурге: снег шел два дня.