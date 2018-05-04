В Перми дисквалифицировали директора управляющей компании за неверно начисленные платежи

Директор пермской управляющей компании "Моторостроитель" Анна Хаджиева дисквалифицирована из-за неверно начисленных платежей за общедомовые нужды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой инспекции государственного жилищного надзора.

Дисквалифицирована Анна Хаджиева с 3 мая. В течение года она не имеет права быть руководителем. Накануне Хаджиева попыталась обжаловать решение, но Свердловский районный суд оставил постановление в силе.

Причина дисквалификации – неисполнение предписания Инспекции госжилнадзора Пермского края.

С апреля по июнь 2017 г. размер платы за общедомовые нужды по электроэнергии в одном из домов, которым управляет "Моторостроитель", превысил допустимые нормативы, утвержденные краевым министерством ЖКХ и Региональной службой по тарифам. При расчете был применен неверный совокупный размер общедомовой площади. Инспекция госжилнадзора провела проверку и выдала предписание для пересчета, но оно не было выполнено в полной мере.

16 февраля 2018 мировой суд признал Хаджиеву виновной в неисполнении предписания и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Директор с решением мирового суда не согласилась и подала жалобу в вышестоящую инстанцию – Свердловский районный суд.

Заседание прошло 3 мая. В своей жалобе защитники настаивали, что наказание в виде дисквалификации слишком суровое и просили назначить штраф. Изучив материалы дела, суд согласился с мнением инспекции жилищного надзора и оставил решение о дисквалификации без изменения.

Как сообщают в ведомстве, директором УК "Моторостроитель" Анна Хаджиева являлась последний год. Под управлением компании находится более полусотни домов в Перми.

Отметим, что ранее у властей и правоохранительных органов уже были претензии к этой управляющей компании - 11 июля 2015 г. в городе частично обрушился пятиэтажный дом на ул. Куйбышева, 103. При обрушении дома были жертвы. Ответственность за содержание здания несла УК "Моторостроитель".

Также Анна Хаджиева возглавляет УК "Тихий Компрос".