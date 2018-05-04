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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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от издателя  |  комментариев: 2


Митинги 6 мая. Сохранится ли после них лево-патриотическая коалиция? Долгое время сохранялась интрига – выйдут ли на улицы Москвы леваки и либералы вместе. К майским праздникам выяснилось – не выйдут. Навальный акцию "Левого фронта" предпочел просто не замечать, а Удальцов заявил, что не собирается бегать "за кем-то по подъездам и караулить", тем более, что Навальный относится к своим сторонникам "как к мясу".
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политика ;
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В Тюмени берег Туры пострадал на 137 миллионов из-за загрязнения 26 тысяч "квадратов"
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Бизнесмен из Омска подозревается в том, что размещал отходы на левом берегу реки Тура. Площадь пострадавшей почвы – 26,5 тыс. "квадратов", ущерб – 137 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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В декабре 2017 г. Советский районный суд Омска наказал директора компании "Мерк" и экс-главу "Природоохранного предприятия "Мерк"" Дмитрия Золотарева двумя годами колонии общего режима за нарушение правил обращения с экологическими отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В марте приговор вступил в силу.

В суде выяснилось, что 2010-15 гг. Золотарев собирал из разных регионов страны промышленные отходы – совтол, трихлордифенил и пентахлордифенил – общим весом в 489 т. Бизнесмен размещал их в разных местах, одним из них стал левый берег Туры вблизи тюменской улицы Алебашевская. Площадь загрязненного участка – 26 тыс. 496 "квадратов", сумма ущерба – 137 млн руб. К размещению опасных отходов могут быть причастны и другие люди.

Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

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04.05.2018 10:00 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
12:00 Екб


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