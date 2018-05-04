В Тюмени берег Туры пострадал на 137 миллионов из-за загрязнения 26 тысяч "квадратов"

Бизнесмен из Омска подозревается в том, что размещал отходы на левом берегу реки Тура. Площадь пострадавшей почвы – 26,5 тыс. "квадратов", ущерб – 137 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

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В декабре 2017 г. Советский районный суд Омска наказал директора компании "Мерк" и экс-главу "Природоохранного предприятия "Мерк"" Дмитрия Золотарева двумя годами колонии общего режима за нарушение правил обращения с экологическими отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В марте приговор вступил в силу.

В суде выяснилось, что 2010-15 гг. Золотарев собирал из разных регионов страны промышленные отходы – совтол, трихлордифенил и пентахлордифенил – общим весом в 489 т. Бизнесмен размещал их в разных местах, одним из них стал левый берег Туры вблизи тюменской улицы Алебашевская. Площадь загрязненного участка – 26 тыс. 496 "квадратов", сумма ущерба – 137 млн руб. К размещению опасных отходов могут быть причастны и другие люди.

Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.