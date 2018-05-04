Краснокамский район предлагают объединить с городским округом

В заксобрание Пермского края внесен законопроект об объединении Краснокамского района с Краснокамским городским округом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Преобразование сельских поселений, входящих в состав района, путем объединения с городским округом является завершающим этапом в создании городского округа в границах района", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что преобразование позволит упростить систему местного самоуправления, сделать ее более понятной для населения, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления.

Полномочия органов местного самоуправления Краснокамского района, Майского и Стряпунинского сельских поселений и Оверятского городского поселения прекратятся со дня формирования органов местного самоуправления городского округа Краснокамска.

Инициатива будет рассмотрела в двух чтениях на майском заседании регионального парламента.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске и Оханске.