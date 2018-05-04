Краснокамский район предлагают объединить с городским округом

в этот день
04.05.18
10:50
В Екб.12:50
Украина введет в школах языковые квоты
В России предложили ввести налог для самозанятых
Олигарх Мордашов вслед за Вексельбергом попросил помощи у государства
Главное
Производство "Новичка" в Чехии - мощный удар по версии Лондона

Тема дня
"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Митинги 6 мая. Сохранится ли после них лево-патриотическая коалиция? Долгое время сохранялась интрига – выйдут ли на улицы Москвы леваки и либералы вместе. К майским праздникам выяснилось – не выйдут. Навальный акцию "Левого фронта" предпочел просто не замечать, а Удальцов заявил, что не собирается бегать "за кем-то по подъездам и караулить", тем более, что Навальный относится к своим сторонникам "как к мясу".
04.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 693

Краснокамский район предлагают объединить с городским округом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

В заксобрание Пермского края внесен законопроект об объединении Краснокамского района с Краснокамским городским округом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Преобразование сельских поселений, входящих в состав района, путем объединения с городским округом является завершающим этапом в создании городского округа в границах района", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что преобразование позволит упростить систему местного самоуправления, сделать ее более понятной для населения, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления.

Полномочия органов местного самоуправления Краснокамского района, Майского и Стряпунинского сельских поселений и Оверятского городского поселения прекратятся со дня формирования органов местного самоуправления городского округа Краснокамска.

Инициатива будет рассмотрела в двух чтениях на майском заседании регионального парламента.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске и Оханске.

Другие новости по темам: краснокамский район, краснокамский городской округ, сельские поселения, объединение
04.05.2018 09:54 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 16:07 Мск
В заксобрание Пермского края внесен законопроект о создании Краснокамского городского округа

Ранее 14.02.2018 10:16 Мск
Депутаты земсобрания Краснокамского района поддержали создание городского округа

Ранее 07.02.2018 12:40 Мск
Жители Краснокамского района поддержали образование городского округа

Ранее 18.01.2018 12:59 Мск
Депутаты Краснокамска единогласно поддержали объединение в городской округ

Ранее 11.01.2018 08:44 Мск
Жители Краснокамска поддержали объединение в городской округ

Ранее 11.12.2017 14:20 Мск
В Краснокамске двух депутатов, выступающих за объединение в городской округ, попытались лишить полномочий

Ранее 17.11.2017 08:00 Мск
Краснокамск и Краснокамский район объединятся в Краснокамский городской округ








Добавить комментарий:

Краснокамский район предлагают объединить с городским округом
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+