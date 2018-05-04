В Екатеринбурге от огня пострадали пять иномарок

В Екатеринбурге от огня пострадали сразу пять иномарок. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня в третьем часу ночи в отдел полиции №9 поступил сигнал о возгорании автомобиля Kia Rio напротив дома №40 на улице Токарей. Также от огня пострадали припаркованные рядом Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Toyota Corolla и Volkswagen Passat.

На адрес прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и начали разбираться во всех обстоятельствах этого инцидента.

"Владельцы транспортных средств Kia Rio и Daewoo Matiz уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.