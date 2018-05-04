На Южном Урале фирму привлекут к административной ответственности за сброс сточных вод в реку Миасс

В Челябинской области ООО "ЖилТехСервис" привлекут к ответственности за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс.

В прокуратуру обратились жители села Кулуево Аргаяшского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, выявлено неисполнение ООО "ЖилТехСервис" обязательных экологических требований при использовании поверхностных водных объектов для сброса сточных вод при осуществлении хозяйственной деятельности.

В отношении компании возбуждены административные дела, материалы которых направлены в минэкологии для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.