На разработку новой транспортной схемы в Екатеринбурге потратят 26 миллионов

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который проведёт научно-исследовательскую работу: "Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга", передаёт корреспондент Накануне.RU. Как сообщается в документации, которая размещена на сайте госзакупок, необходимо оценить состояние транспортной инфраструктуры, выбрать оптимальный вариант развития инфраструктуры и разработать схему организации дорожного движения. Победитель конкурса должен провести социологический опрос. После аналитических работ необходимо подготовить программу развития транспортной модели до 2035 года. Цена работы - 26 млн руб. Подрядчик будет выбран 25 мая. Исследование необходимо завершить до 20 ноября.

04.05.2018 09:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

11:30 Екб





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На разработку новой транспортной схемы в Екатеринбурге потратят 26 миллионов