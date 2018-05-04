СМИ: Получить права и зарегистрировать машину можно будет в МФЦ

В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового поколения. По данным газеты "Известия", разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ.

Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го.

Как пояснили изданию в МВД, обсуждается также включение в пилотный проект Москвы и Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трех, но решение пока не принято.

По поручению правительства в проработке вопроса также участвуют Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.

Сейчас водительское удостоверение в МФЦ можно получить только в случае замены ранее выданных документов: при восстановлении из-за утери или кражи, по истечении срока действия, при смене фамилии или в случае прихода прав в негодность. Для того чтобы получить права впервые, необходимо обращаться в подразделение ГИБДД. Замена или восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства возможна только в случае обращения в Госавтоинспекцию.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, который позволит многофункциональным центрам принимать платежи у населения.