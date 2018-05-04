В Зауралье 14-летний мальчик попал в больницу с травмами после дорожной аварии

В Курганской области в аварии пострадал 14-летний мальчик.

ДТП произошло 3 мая около 14.30 на 10 км трассы "Иртыш - Шумиха - Усть-Уйское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

32-летний житель Альменевского района на "ГАЗ-310221" допустил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль "Хонда Фит" под управлением 45-летней жительницы Шумихинского района.

"В результате происшествия пассажир иномарки - 14-летний подросток получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водители в аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - добавили в полиции.