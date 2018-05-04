В Тюменской области школы будут строить на основе онлайн-аналитики

Глава Тюменской области Владимир Якушев во время обсуждения строительства в регионе новых школ потребовал создать программу. Она покажет, где наибольшая потребность в образовательных учреждениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

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"Нужна онлайн-информация, которая позволит принимать качественные управленческие решения о том, в каких территориях и какой вместимости строить детские сады и школы, где прогнозируется наибольшая потребность. Владея необходимым массивом информации, мы сможем работать на опережение ситуации, своевременно готовить проектную документацию и планировать бюджетные расходы", - сказал Владимир Якушев.

Сейчас аналитика уже позволила сформировать районы с высокой потребностью в новых школах. В их числе – Ямальский -1 и Ямальский -2, Мыс, Тура (Лесобаза), Казарово, в среднесрочной перспективе – район Дома Обороны, Европейский и Плеханово. В 2018 г. в Тюмени завершится строительство школы на 1 тыс. 200 мест в Ямальском-2, открытие запланировано к 1 сентября. Еще одну крупную школу в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова планируется возвести в третьем квартале 2019 г. Разрабатывается проектная документация по строительству учреждения в Ямальском-1.

Школьники из Казарово получат новое здание для учебы на 360 мест. К ней будет вести надземный переход через трассу, а автобус будет возить детей из поселка Березняки. В перспективе школы появятся в границах улиц Зелинского и Менделеева, а также в микрорайоне Европейский. Строители начали возведение здания на 900 мест в микрорайоне "Новый" Заводоуковска. Стартовал аукцион на строительство в 15 микрорайоне Тобольска. Меняют и деревянные здания школ.