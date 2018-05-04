"Вытащили из машины и забрали права". Подробности пьяной аварии в курганском поселке Рябково

В Кургане утром 4 мая на улице Школьной возле дома №3 в Рябково пьяный водитель на иномарке устроил "автомобильный боулинг", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это примерно в 9.00 произошло, страшный грохот - водитель разбил две машины, да еще и свою. Полицейские приехали почти сразу. Вытащили водителя из машины и забрали у него права. Оказалось, что он был пьян. Все сейчас уже разъехались, ДТП тоже быстро оформили, а машины до сих пор так и стоят", - рассказала Накануне.RU очевидец ДТП, жительница дома №57 на улице Чернореченской Лидия Ярушина.

В ГИБДД Кургана информацию о ДТП подтвердили.

"В аварии участвовали 3 машины, на данный момент ДТП еще не оформлено. Пострадавших нет. Подробности сообщим позже", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.