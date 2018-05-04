Пушков о признании президента Чехии в производстве "Новичка": это мощный удар по версии Лондона

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал признание президента Чехии Милоша Земана о производстве газа, известного как "Новичок".

Напомним, Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.

"Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", - сказал он.

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков.

"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии - в "незначительных количествах". Этот факт - мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", - написал сенатор в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что доза вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, составляла от 50 до 100 граммов.