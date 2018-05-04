Си Цзиньпин назвал Карла Маркса величайшим мыслителем современности

Два века спустя, несмотря на огромные и глубокие изменения, произошедшие в обществе, имя Карла Маркса по-прежнему уважается во всём мире, а его теория сияет светом истины – заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе большого собрания, посвящённого двухвековому юбилею со дня рождения немецкого мыслителя.

Как передаёт неофициальное издание КПК Global Times, он также назвал Карла Маркса учителем революции для пролетариата и рабочих во всём мире, создателем марксистских партий, первопроходцем коммунизма во всём мире и величайшим мыслителем современности.

Днём ранее Си Цзиньпин выступил перед студентами и преподавателями Пекинского университета. Он напомнил, что марксизм является руководящей идеологией КПК и её следует пропагандировать среди студентов.

Именно в Пекинском университете началось революционное движение 4 мая, таким образом, это учебное заведение можно считать колыбелью марксизма в Китае.

Чжан Хуэйфэн, профессор Школы марксизма Пекинского университета рассказал о том, что элементы марксизма должны быть добавлены к нравственному воспитанию студентов, чтобы обучить их стремиться к идеалам марксизма и счастья человечества. В будущем марксистское образование должно быть отражено в общей учебной программе.