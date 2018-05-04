Правительство предложило штрафовать россиян за оборот "санкционки"

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение штрафов за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров.

Из материалов, опубликованных на сайте нижней палаты парламента, следует, что в соответствии с нормами, прописанными в законопроекте, предлагается установить штраф за подобные действия в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 70 до 100 тысяч для юридических. В соответствии с положениями проекта также предусматривается конфискация товара.

Под оборотом товаров подразумевается их транспортировка по территории страны, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

Авторы законопроекта отмечают, что в России действует запрет на оборот санкционных товаров, однако ответственность за его нарушение не установлена.

В число санкционных товаров входит сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов Америки, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В середине апреля в Госдуму был внесен проект закона об ответных мерах на санкции США. Документ предусматривает введение запрета или ограничений на импорт в Россию нескольких видов товаров - лекарств, сельхозпродукции, сырья, продовольствия, а также алкоголя и табака из США или стран, поддержавших антироссийские ограничения.