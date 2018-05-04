Жителей Екатеринбурга зовут на очередной субботник

В Екатеринбурге в очередной раз попытаются провести субботник. В третий уборку города из-за плохой погоды переносить не стали. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, у всех неравнодушных горожан есть возможность реализовать свой потенциал на общегородском субботнике.

Что касается общегородского Дня чистоты, то он дважды переносился из-за погодных условий, и состоится в ближайшую субботу - 5 мая. Представители органов власти традиционно выйдут на работу бок о бок с другими горожанами. Так сотрудники администрации Екатеринбурга и депутаты Екатеринбургской городской думы приведут в порядок дендрарий на улице 8 Марта.

Стоит отметить, что в субботу, 28 апреля депутаты Законодательного Собрания и члены правительства Свердловской области приняли участие в субботнике в госпитале ветеранов всех войн на Широкой речке.