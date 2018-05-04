Югра выставит на аукцион нефтяные месторождения

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вносит изменения в предложения по формированию программы лицензирования пользования участками недр на территории автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь участков с нефтью будут выставлены на аукцион. Его победитель по совмещенной лицензии сможет заниматься разведкой, добычей полезных ископаемых, а также геологическим изучением. К таким участкам относятся три участка в Кондинском районе: Вайский 1, Вайский 2, Вайский 4. Участок в Нефтеюганском районе - Салымский, в Ханты-Мансийском районе - Логовой и два участка в Нижневартовском районе - Кумский и Фобосский.

Также дополнен список участков, геологическое изучение которых осуществляется за счет средств недропользователей. Это участки Восточно-Лахсентурский в Кондинском районе, Сургутский 6 - в Нефтеюганском районе и три участка в Сургутском районе: Восточно-Унтыгейский, Южно-Асомкинский, Северо-Хорлорский.

Документ будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства автономного округа.