В Челябинске учредителя строительной компании приговорили к 4 годам колонии за обман дольщиков

Учредителя фирмы "Строительно-хозяйственный комплекс "Родничок" Лидию Чернякову приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за 17 преступлений мошенничества в отношении "обманутых дольщиков", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курчатовского районного суда.

Фирма занималась строительством жилых и нежилых зданий. В нарушении закона Чернякова начала заключать с потерпевшими договоры о приобретении ими квартир в доме по ул. Островского, на строительство которого не было получено соответствующих разрешений. Возведение здания планировалось на месте ветхо-аварийных домов, которые не подлежали сносу. Жильцы в них проживают и по настоящее время.

Потерпевшие заплатили от 180 тысяч до 2 миллионов рублей, но так и не получили квартиры. Общий ущерб дольщикам составил более 15 млн рублей.

В суде женщина не признала вину, заявив, что между ней и потерпевшими существуют только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить по причине банкротства фирмы.