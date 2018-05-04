Италия за 9 тысяч рублей, Турция - за 6. Где успеть недорого отдохнуть в "майские"

Турция традиционно остается самым популярными направлением для отдыха в майские праздники: в Азию за девять дней не слетать, в Сочи и Крыму хромает сервис, а в Европу нужна виза. Возможность улететь на море на оставшиеся пять-шесть дней ещё есть, важно не пропустить выгодные "горящие" предложения, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году страна отдыхает с 29 апреля по 2 мая, 5-6 – выходные суббота и воскресенье, и 9 мая – День Победы. Если взять отгулы на оставшиеся четыре рабочих дня, можно получить полноценный отпуск и провести его на море. Путёвка в этом случае будет не такой дорогой, как в пляжный сезон. Многие так и сделали: эксперты туристической отрасли подтвердили, что спрос на майские туры в этом году есть и он практически полностью покрывает предложение.

Более того, из-за повышенного интереса к Вьетнаму, Таиланду и Китаю продажи этих "зимних" направлений продолжаются и сейчас, чего не было в прошлом году, а "летние" Турцию, Тунис и Кипр, куда отправляют обычно с конца мая, туроператоры рискнули продавать с конца апреля – начала мая, рассказал Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Однако кое-какие направления оказались не так востребованы, как предполагали туроператоры, благодаря чему туристы могут значительно сэкономить.

"Сохраняются спецпредложения, например, на туры в Италию и другим направлениям, продажа которых стартовала несколько раньше обычного. На эти направления предполагался высокий спрос, он и был, но чуть-чуть объём перевозки на майские праздники был избыточен. То есть изначально туры на эти направления продавались неплохо, но в в последний момент, когда начали ощущаться колебания курса евро-доллара, это негативно отразилось на продажах, - пояснил Михаил Мальцев.

Так, недельный тур в обычно недешёвую Италию в майские праздники по спецпредложению обошёлся в 120-150 евро (9-12 тыс. руб.) с человека.

"Это за визу, перелет, страховку, трансфер и проживание. Это очень низкая цена. Так что, нужно находить. Даже на довольно недешевую Италию на отдельные даты есть спецпредложения по совершенно привлекательной стоимости. Доступность туров зависит не от направления, а от сиюминутной ситуации. Где-то туристы отказываются от поездки, бывают и другие обстоятельства. Желающим слетать отдохнуть на остатки майских праздников необходимо очень внимательно следить – практически на каждом рейсе остаются по одному-два-пять билетов, которые стремятся реализовать по совершенно символическим ценам. Надо выискивать", - добавил исполнительный директор УАТ.

Такие же экстремально низкие цены были и на Турцию. По словам генерального директора сервиса онлайн бронирования Level.Travel Дмитрия Малютина, самая дешевая поездка в Анталию на четыре ночи с вылетом из Москвы обошлась всего в 5 тыс. 911 руб. с человека. И это не предел - в прошлом году пара из Казани провела неделю в турецком пятизвездочном отеле с питанием по системе "ультра всё включено" всего за 5 тыс. 559 руб.

На втором месте по популярности после Турции следует Таиланд, на третьем месте – ОАЭ, выяснили специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru

Турция и без спецпредложений остается лидером по популярности среди излюбленных россиянами направлений.

"В этом году рейтинг популярных направлений возглавила Турция. Среди тех, кто приобрел путешествия через сервис онлайн бронирования туров, 31% отдыхающих собрались именно в этом направлении. Он в среднем заплатили за поездки 64 тыс. руб. И выбирали пятизвездочное размещение", - рассказал Накануне.RU Дмитрий Малютин.

Вероятно, Турция сохранит популярность до осени. "Сейчас 38% путешественников купили туры на лето в этом направлении, средняя стоимость – 104 тыс. руб., Россия – 12% и 58 тыс. руб. за тур, третье место – Греция – 9% и средний чек 94 тыс. руб.", - добавил Малютин.

В прошлом году Турция также занимала первое место среди "майских" направлений, но ее показатель был ниже на 10%, а средний чек составлял 46 тыс. руб. Но что тогда, что сейчас отдыхать в Турции россияне предпочитали с максимальным комфортом – в отелях "пять звезд".

Выбор Турции логичен и понятен: россияне привыкли к отдыху в формате all inclusive ("всё включено"). Именно по этой причине популярному курорту уступают наши, российские – Крым и Краснодарский край.

"В этом году 11% путешественников решили остаться на родине, а в прошлом таких было чуть больше – 15%. Популярность российских направлений падает, как и в прошлом сезоне. Люди предпочитают переплатить, но получить гарантированно качественный отдых", - пояснил гендиректор Level.Travel.

Переплата в этом случае не так велика, как разница в российском и турецком сервисе.

"Около 60% всех продаж - именно Турция. Она привлекает туристов коротким перелетом, приемлемой ценой и питанием "все включено". Отдых в Сочи на 5-7 ночей без питания на двоих стоит примерно 35 тыс. руб., а Турция выходит тысяч на 10 дороже, но там уже будет питание all inclusive. Поэтому по соотношению цены и качества Турция остаётся лидером, и спрос на неё, думаю, будет ещё очень долго высоким", - отметила в разговоре с Накануне.RU специалист по туризму сути туристических агентств "Слетать.ру" Екатерина Аникина.

"Российским туристам нравится отдыхать за границей, — пояснил Накануне.RU генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Алексей Зарецкий. — В этом году майские праздники выпали таким образом, что покупать длительный тур с долгим перелетом подальше от Москвы удобнее, чем год назад. Если в 2017 г. мы отдыхали с 29 апреля по первое мая и с 6 по 9 мая, то в 2018 г. можно взять три дня выходных и отдыхать в совокупности больше недели. В ситуации, когда евро стоит 76 руб., а доллар – около 62, лучше всегда выбирать те направления, в которых есть система All Inclusive – в этом случае можно заранее просчитать, сколько денег будет потрачено на отпуск. Это такие направления, как Турция, Тунис, Греция, Кипр и только открытый Египет. И туристы это понимают, поэтому система "всё включено" настолько популярна".

Увы, пока крымские курорты не могут предложить туристам должный уровень сервиса при существующих ценах.

"В прошлом году было большое количество недовольных отдыхом в Крыму, к сожалению. В связи с этим мы видим в этом году отток, некоторое сокращение интереса к Крыму. По крайней мере, мы ощущаем это по раннему бронированию. Тем не менее, Сочи и Краснодарский край может при определенных обстоятельствах, если с евро будет скачок, может побить очередной рекорд", - заметил Михаил Мальцев.

Майские праздники определили лидеров среди российских курортов. По данным сайта бронированиям жилья Tvil.ru, самыми популярными российским курортами на майские праздники стали Сочи и Ялта, куда бронируют отдых в среднем на девять дней и платят за проживание менее 2 тыс. руб. в сутки, а самыми популярными экскурсионными направлениями стали Санкт-Петербург и Казань. Дешевле всего отдохнуть в Анапе и Евпатории, где туристы тратят на проживание в среднем 1 тыс. руб. в сутки.

Отметим также, что на интересе туристов к Сочи может отразится Чемпионат мира по футболу, который пройдет там 15 и 26 июня.

"Возможно, интерес подугаснет", - предположил Михаил Мальцев.

Также ситуацию может усугубить курортный сбор, вступивший в силу в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 мая. Его размер в текущем году не превысит 50 руб. в сутки с человека.

Помимо Турции высоким спросом на майские праздники у уральцев пользуются туры в "непляжную" Европу. В лидерах здесь – Чехия, куда регулярно из Екатеринбурга летают чартеры.

"Цены туда не очень высокие: тысяч 40-45 на двоих на 5-7 ночей, плюс Шенгенские визы. Но виза оформляется две недели, поэтому успели забронировать те, кто заранее побеспокоился о своих майских праздниках", - пояснила Екатерина Аникина.

Двухдневная поездка в Прагу в трёхзвёздочный отель с завтраками стала самым дешёвым туром среди майских, по данным Travelata.ru. Её стоимость составила 7 тыс. 201 руб.

Что касается Азии, то туры туда были распроданы ещё пару недель назад. Отдых в Таиланде, Вьетнаме и Китае не так просто "вписать" в девятидневные каникулы.

"Рейсы в Азию намного реже и они были распроданы ещё пару недель назад. Таиланд и Вьетнам предлагаются с вылетом из Екатеринбурга на 9-14 ночей, а так как майские праздники короткие, для многих это неудобно. Азию выбирают только те туристы, кто может продлить свой отпуск", - добавила специалист по туризму "Слетать.ру".