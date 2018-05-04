У жены челябинского изувера, который расчленил свою бабушку, заберут квартиру, доставшуюся ей незаконно

Суд Тракторозаводского района Челябинска рассмотрел иск прокурора об оспаривании договора купли-продажи трехкомнатной квартиры - сделка признана недействительной.

Спорное имущество ранее принадлежало жительнице района 1933 года рождения - женщина в мае 2014 года оформила нотариальную доверенность с правом управлять и распоряжаться принадлежащим ей движимым и недвижимым имуществом на имя своего внука, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Внук, решив избавиться от старушки, убедил ее подписать расписку о якобы полученной сумме в размере 2 млн рублей, оформил договор о продаже квартиры матери своей невесты, а та, в свою очередь, оформила договор дарения в пользу дочери.

После этого мужчина убил бабушку, расчленил труп и спрятал его, зарыв в землю - за совершенные преступления он осужден приговором Челябинского областного суда в январе прошлого года к 18,5 годам лишения свободы.

Право собственности на квартиру, принадлежавшую убитой, было оформлено на жену осужденного, которая вместе с ним и своей матерью была ответчицей по заявленному иску. Судом района исковые требования прокурора удовлетворены.