В двух новых микрорайонах Тюмени откроются детские сады

В Тюмени возводят шесть новых детских садов. Два из них – в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево – откроются в конце года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Строительство четырех других садиков закончат в 2019 г. Они появятся в районах Суходолье, Тура, Ямальский-2, 4-ом Заречном. Готовы документы на садики в Тобольске и райцентре Исетское, их начнут возводить в этом году. Об этом вице-губернатор Евгений Заболотный рассказал на прошедшем 3 мая рабочем совещании у Владимира Якушева.

Губернатор поручил разработать документы на строительство учреждений в районе Войновки, микрорайоне Ямальский-1, на Московском тракте – там есть для этого участки. Мэр Тюмени Александр Моор рассказал, что в городе пройдет капремонт еще четырех зданий для дошколят. Это корпус школы № 89, детского сада №58, детского сада №183 и здания школы №63. После завершения работ в 2019 г. они смогут принять 1 тыс. 835 маленьких тюменцев.