СКР выяснит обстоятельства гибели девушки в пожаре на Белореченской в Екатеринбурге

Следственный комитет в Екатеринбурге выясняет обстоятельства гибели девушки, тело которой было найдено в ходе тушения пожара.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 3 мая в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома по улице Белореченская. В ходе тушения возгорания сотрудниками МЧС был спасен молодой человек 1994 года рождения, проживавший вместе с указанной девушкой 1995 года рождения.

"По имеющимся сведениям, признаков насильственной смерти на теле девушки не установлено. Для определения точной причины ее гибели проводится судебно-медицинская экспертиза. В целях установления точной причины пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза", - сообщили в следствии.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.