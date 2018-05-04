На праймериз "Единой России" в заксобрание Ямала заявились три кандидата

На предварительное голосование "Единой России" по кандидатуре для выдвижения на довыборах депутата Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3 выдвинулись три человека.
Как сообщили Накануне.RU в отделении партии, на вакантное место депутата претендует член думы Тазовского района, председатель постоянной комиссии по вопросам традиционной хозяйственной деятельности, природопользованию и делам коренных малочисленных народностей Севера Степан Вануйто.
Второй кандидат – директор МКУ "Производственно-техническое объединение" в Ямальском районе Артур Джелябиев.
Третьим участником стал председатель правления Приуральского филиала регионального общественного движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал-потомкам! Андрей Харючи.
Прием документов продолжится до 27 мая.
Напомним, депутатский мандат освободился после досрочного сложения полномочий бывшим спикером заксобрания Сергеем Харючи.