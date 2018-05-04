Госдеп США прекратил финансирование сирийских "Белых касок"

Госдеп США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию "Белые каски". Об этом сообщает CBS News.

Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры, сообщает "Лента.ру".

7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Дума. В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

Россия утверждает, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона. В ответ на предполагаемую химатаку США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по Сирии.