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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Митинги 6 мая. Сохранится ли после них лево-патриотическая коалиция? Долгое время сохранялась интрига – выйдут ли на улицы Москвы леваки и либералы вместе. К майским праздникам выяснилось – не выйдут. Навальный акцию "Левого фронта" предпочел просто не замечать, а Удальцов заявил, что не собирается бегать "за кем-то по подъездам и караулить", тем более, что Навальный относится к своим сторонникам "как к мясу".
04.05.2018
политика ;
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Новости
04.05.2018 08:45 Мск (10:45 Екб)
политика | За рубежом
Госдеп США прекратил финансирование сирийских "Белых касок"
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химатака, сирия, химическое оружие, фейк, белые каски (2017) | Фото: eadaily.com

Госдеп США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию "Белые каски". Об этом сообщает CBS News.

Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры, сообщает "Лента.ру".

7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Дума. В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

Россия утверждает, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона. В ответ на предполагаемую химатаку США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по Сирии.

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04.05.2018 08:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб


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Госдеп США прекратил финансирование сирийских "Белых касок"
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