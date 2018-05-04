Заместители Дубровского отчитались о доходах за 2017 год

Больше всех в 2017 году среди вице-губернаторов Челябинской области заработал первый заместитель главы региона Евгений Редин, задекларировавший 7,2 млн рублей, самый низкий доход у Сергея Сушкова – 3 млн рублей. Декларации о доходах и имуществе опубликованы на сайте губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

Доход Евгения Редина за год вырос почти на 2 млн рублей. В собственности у вице-губернатора два земельных участка, жилой дом, две квартиры и два гаража и автомобиль AUDI 100. В прошлом году вице-губернатор сменил автомобиль VW TOUREG на AUDI Q7.

Олег Климов в прошлом году заработал 6,1 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок и гараж. Годом ранее у него еще была квартира.

Евгений Голицын в прошлом году заработал 3,9 млн рублей. В собственности руководителя аппарата губернатора и правительства области земельный участок, жилой дом и автомобили Toyota verso и Jeep Grand Cherokee.

3,8 млн рублей доход Вадима Евдокимова. Ему принадлежат земельный участок, садовый дом, квартира в долевой собственности, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А.

Руслан Гаттаров заработал 3,5 млн рублей. Собственности у вице-губернатора нет.

Меньше всех из замов Дубровского задекларировали Сергей Шаль (3,1 млн рублей) и Сергей Сушков (3 млн рублей). Он является владельцем земельного участка, дома, трех квартир и бани. В долевой собственности у него автопорковочное место, при этом автомобиля у вице-губернатора нет.

У Сергея Сушкова в собственности земельный участок и две квартиры.

Отметим, что губернатор Борис Дубровский за 2017 год задекларировал доход в размере 60,4 млн рублей.