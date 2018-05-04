Челябинские чиновники сообщают об эвакуации из здания Заксобрания Южного Урала

В Челябинске утром 4 мая чиновников эвакуировали из здания Заксобрания Южного Урала на Кирова, 114, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди массово вышли на улицу около 9.00, однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал на пульт дежурного об обнаружении каких-либо подозрительных предметов в здании не поступал.

В Управлении информационной политики ЗСО не берут трубки.

Как рассказал Накануне.RU один из очевидцев - работник аппарата ЗСО, скорее всего, это учения, о результатах которых расскажут позже.