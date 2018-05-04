На Среднем Урале увеличилось количество банкнот новых номиналов

C начала 2018 года в наличном денежном обращении Свердловской области увеличилось количество банкнот новых номиналов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, к началу мая объем 200-рублевых банкнот вырос в три раза, 2000-рублевых - в два раза. По мнению специалистов, это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у жителей региона. При этом на каждого жителя Среднего Урала в обращении приходится примерно по две банкноты в 2000 рублей. 200-рублевых банкнот меньше - примерно одна на двоих жителей области.

Новые банкноты Банк России официально ввел в обращение в октябре 2017 года. Первыми их получили москвичи и жители городов, символы которых изображены на них - Севастополя, Симферополя, Владивостока и Хабаровска. В Свердловской области банкноты в 200 и 2000 рублей начали поступать в массовый оборот с декабря 2017 года. При этом банкиры отмечают, что с их появлением произошло некоторое снижение в обращении количества уже действующих банкнот смежных номиналов - 100, 500 и 1000 рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты рассказали, как отличить новые купюры от подделки.