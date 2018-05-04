Американская ExxonMobil продолжает сотрудничество с "Роснефтью" на Дальнем Востоке

Американская ExxonMobil продолжает вместе с "Роснефтью" работать по проекту строительства завода по сжижению газа на Дальнем Востоке несмотря на санкции США, пишет Reuters.

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Два месяца назад Exxon пригласила компании, в том числе подразделение китайской госкомпании CNPC, поучаствовать в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках проекта СПГ-завода. Инвестиционное решение по проекту стоимостью $15 млрд будет принято в 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, ExxonMobil в начале года уведомила Комиссию по ценным бумагам США о выходе из совместных проектов с "Роснефтью". Компания оценила ущерб в $200 млн. Российская компания заявила, что самостоятельно продолжит работу над проектами.

Проект "Сахалин-1" реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются дочерняя структура ExxonMobil - "Эксон нефтегаз", "Роснефть", ONGC и SODECO. Оператором проекта выступает "Эксон нефтегаз".